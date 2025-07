María Vázquez le respondió sin filtro a una seguidora que la comparó con Pampita: “Resentida”

María Vázquez quedó en medio de una polémica luego de que opinara sobre el ambiente del polo. Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta contra Pampita, por lo que se reavivó el conflicto que había entre ellas.



En ese contexto, la esposa de Adolfo Cambiaso recibió varios mensajes en sus redes sociales de personas que defendían a la top model. Si bien buscó evitar sumarse al escándalo, le respondió a una usuaria y fue fatal.

“No admiro a las mujeres que viven bien gracias a que se casaron con un tipo de buen pasar. Admiro a las trabajadoras”, escribió una internauta entre los comentarios del último posteo de Instagram de María.

Vázquez, también conocida en el ambiente como “la reina del polo”, decidió contestar con altura y enfrentar la crítica. “Yo no vivo bien gracias a mi marido, vivo bien porque soy parte del éxito que construimos juntos desde hace 30 años”, dijo la figura.

“Para el medio no soy María Cambiaso, ni para el mundo del polo tampoco. Soy María Vázquez, eso te da la pauta. Porque me dedico no solo a mis proyectos personales que he sabido sostener, sino que además tengo una familia maravillosa, un matrimonio y una empresa familiar de la que soy parte y creadora junto a mi marido”, explicó la modelo.

Sobre la conexión con su esposo tanto personal como laboral, indicó: “Eso se logra con corazón, con trabajo, mucho amor y sacrificio de toda mi familia, incluyendo mis hijos”.

Luego de eso, María fue filosa con la seguidora que la cuestionó. “No tenés idea de quién soy, ni de dónde vengo. Tu comentario es prejuicioso, erróneo y resentido, por lo tanto, eliminado porque este es mi espacio que comparto con gente que lo valora”, cerró.

Fuente: TN