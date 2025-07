"Viotti evita la auditoría externa y crecen las sospechas en el manejo transparente de la gestión"

Resumen en frases clave

Los concejales no oficialistas de Rafaela, Juan Senn, María Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam, han manifestado su inquietud por la ausencia de cumplimiento de normas que garantizan la transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos. Los ediles señalan que el intendente no prioriza la transparencia en su gestión. "Evitó la presencia de la Subsecretaría de Auditoría en el Concejo y no ha iniciado la auditoría externa, a pesar de que fue sancionada en 2019", afirmaron.

A lo largo de los años, la ciudad ha desarrollado normas y procesos destinados a fomentar la transparencia en la gestión municipal, un requerimiento ciudadano. En 2019, se aprobó la ordenanza 5097, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo a contratar servicios de auditoría externa para controlar las cuentas públicas en diversos aspectos.

Senn expresó su preocupación por la falta de comunicación del ejecutivo, afirmando: "Hemos agotado todos los canales formales y no hemos recibido novedades sobre la auditoría externa".

Caruso subrayó que el año pasado también se solicitaron auditorías internas, pero se encontraron con la negativa de la secretaria de auditoría sobre las áreas a auditar. "Es evidente que la gestión busca evadir procesos esenciales para el correcto manejo de recursos públicos", apuntó.

Racca agregó que ha habido irregularidades denunciadas en el recinto, como programas sin los decretos correspondientes y compras sospechosas. "La falta de transparencia combinada con inexperiencia es preocupante", sostuvo.

Por su parte, Soltermam cuestionó el desinterés del intendente en auditorías que antes respaldó: "El mismo que exigió auditorías de la gestión anterior ahora ignora esta necesidad".

Los concejales han propuesto auditar varios temas, entre ellos: la gestión de reclamos, la comunicación institucional, los programas educativos y carnavales, así como la compra y venta de dólares por parte del municipio.

Los ediles insistirán en la necesidad de que el municipio cumpla con las normativas de transparencia.