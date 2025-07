Ángela Torres contó qué la distanció de Rusherking y confesó: “Soy bisexual de toda la vida”

Ángela Torres decidió sentarse con Martín Cirio en el canal de streaming Visionshow y contó sin rodeos cómo terminó su relación con Rusherking, uno de los nombres más fuertes de la música urbana argentina. Entre risas, confesiones y una charla distendida, la actriz y cantante dejó varias frases que rápidamente circularon en redes

Sobre el tiempo que duró la pareja y cuándo decidieron separarse, Ángela no esquivó la pregunta del conductor

—“¿Hace cuánto cortaron?" —consultó Cirio, a lo que ella respondió— “Cortamos hace… dos meses.”

La artista, relajada, reconoció que la relación se había desgastado: “No se armó, ¿qué decirte? Muy distintos. Somos personalidades muy distintas”. Dejó en claro que, aunque hubo cariño y momentos lindos, las diferencias de fondo fueron decisivas para poner punto final.

En medio de la charla, surgió un momento inesperado cuando Ángela le preguntó a Cirio en tono cómplice si tenía a alguien para presentarle ahora que está soltera. Fue entonces que, luego de la posibilidad de que le presentaran a una chica, sorprendió con una confesión directa sobre su sexualidad:

—Es que la mayoría son minas, en realidad - le respondió Cirio sobre sus amistades.

— Bueno, una chica...

—¿Estás bi?

—Soy bi.

—¿Sos bi, pero hace cuánto?

—Soy bi. De toda la vida siento que soy bisexual.

Ángela aclaró que, si bien no tiene tanta experiencia en relaciones con mujeres, siempre estuvo abierta a vivir nuevas historias: “Siempre estoy abierta a confundirme con una piba. Me ha pasado. He estado”. Sin vueltas, la artista dejó expuesto un aspecto personal que, hasta ese momento, no había compartido públicamente con tanta naturalidad.

Más allá de los rumores que suelen rodear a las parejas públicas, Ángela Torres decidió no alimentar versiones sobre supuestos terceros. En una charla anterior con la periodista Candela Mazzone, fue tajante: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”. La cantante remarcó que la ruptura fue de común acuerdo y sin dramas, echando por tierra cualquier especulación que circulaba en redes o programas de espectáculo.

El impacto mediático no se hizo esperar. Ángel de Brito lo informó en LAM: “La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas”. La historia de Ángela y Rusherking ya había tenido una crisis a principios de año, donde se distanciaron, pero luego volvieron a intentarlo antes de llegar a la decisión final.

Incluso semanas antes de cortar, Ángela había publicado mensajes cariñosos para el cantante. En su último viaje a Europa, subió a redes un video por el cumpleaños de Rusherking: “Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, escribía junto al video navegando por el Sena en París, asumiendo todavía un vínculo muy cercano.

Luego de la ruptura, Ángela también se expresó con gestos públicos. En TikTok compartió un video donde baila un tema de Lali Espósito con una letra que resonó como una declaración de intenciones: “Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor”. Así, puso en palabras y en música el proceso de soltar y mirar hacia adelante.



Durante la entrevista, Cirio le preguntó cómo era ella como novia:

—“¿Cómo eras vos con Rusher? ¿Eras tóxica?”

Ángela bromeó: “Encima escuchaste mi disco que soy una tóxica de mierda”. La risa fue compartida, y Cirio sumó: “Igual escuché dos canciones, está muy bien”. En esa mezcla de humor y honestidad, Ángela mostró que puede hablar de su intimidad sin escudos y con frescura.



Así, en menos de una hora, Ángela Torres pasó por todos los temas: el final de una pareja mediática, su manera de vivir el amor, las diferencias irreconciliables y, sobre todo, su identidad. Mostró una vez más que está lista para nuevas experiencias, sin temor a ser transparente frente a las cámaras ni frente a sí misma.

Fuente: Teleshow