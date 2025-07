Wanda Nara llevaría a Graciela Alfano a la Justicia: los motivos

En las últimas horas, Mauro Icardi volvió a ser el protagonista de un escándalo mediático tras un tenso intercambio con la modelo uruguaya Natasha Rey, quien lo acusó de haberle enviado mensajes íntimos y difundió lo que, según ella, sería un video íntimo del futbolista. La secuencia no solo impactó en la China Suárez, actual pareja del jugador, sino que involucró inesperadamente a Wanda Nara, señalada por Graciela Alfano como la persona que habría filtrado el contenido. La situación escaló rápidamente y derivó en una inminente acción judicial.

La periodista Laura Ubfal fue una de las que se encargó de contar sobre el paso que tomaría Wanda tras verse señalada. “Wanda llevará a la Justicia a Graciela Alfano por decir que ella le mandó el video famoso a Natasha Rey. Alfano asegura que la China le dijo que era así el tema”, escribió en su cuenta de X, arrobando a la cuenta de El Ejército de LAM.

Pero no fue la única en brindar detalles. En plena emisión de su ciclo en Bondi Live, Pepe Ochoa profundizó en las implicancias de la acusación: “En la especulación, lo que está confirmando Alfano es que ese video es verdad. Es así, es de Mauro, por ende, lo que Natasha postea, según Alfano, es real”, explicó. Y agregó con tono crítico: “Pero ese video de Natasha se lo habría enviado Wanda. Si Alfano dice que es un video que lo recibió de Wanda, ¿cómo llega al teléfono de Natasha? Si Wanda hizo eso es terrible y es tremendo. Más allá de querer golpear a la pareja de tu ex, me parece que ya es un poco más...”.

Todo comenzó en redes sociales, cuando Natasha inició una serie de publicaciones apuntando directamente a Icardi, a quien acusó de enviarle material privado. Si bien el futbolista negó los hechos, la modelo redobló la apuesta con una dedicatoria particular hacia la China. En una historia de Instagram escribió: “¡Para vos, rompe hogares! Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en Pepito? Tú sabes que sí, yo también”, en aparente referencia al cuerpo del deportista. El mensaje fue acompañado por la canción “Bad bitch”, popularizada por Nara, lo que terminó de sumar tensión al conflicto.

Las redes estallaron con teorías, memes y especulaciones. Incluso, el conductor de LAM (América), Ángel de Brito, se sumó al análisis compartiendo capturas que comparaban los tatuajes de Icardi con los que se veían en el video, aumentando el debate sobre su autenticidad. Fue entonces cuando Rey anunció públicamente que iba a subir el clip completo. “Bueno, voy a subir el video. Por favor, pongan grabación de pantalla porque lo voy a tener que bajar”, dijo en una historia. En ese mismo mensaje, sostuvo: “¡Yo nunca miento! Siempre dije la verdad en todo, si no, no me meto, pero para vos, cornuda, me la dedicó. Tengo que cuidar mi crío, wey. Tengo prioridades”.

Frente a la exposición, Icardi decidió responder con ironía. Primero, publicó una captura que mostraba una solicitud de mensaje por parte de Rey, sin respuesta de su parte. Por su parte, la China lo acompañó reposteando esa misma historia y agregando: “Baby, la podrías haber aceptado”. Sin embargo, minutos más tarde, ambos eliminaron las publicaciones.

El capítulo no terminó ahí. Icardi volvió a manifestarse luego del video íntimo, esta vez con una foto suya dentro del campo de juego luciendo la camiseta del Galatasaray, acompañada por una frase con tono burlón: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. Junto a eso, agregó una mención deportiva: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”, intentando desviar el foco hacia su desempeño profesional.

En paralelo a las publicaciones de Rey y la reacción del jugador, la figura de Nara volvió a quedar en el centro del conflicto, luego de que Graciela Alfano asegurara que fue ella quien filtró el video íntimo a la vedette uruguaya. Esa acusación generó la reacción inmediata de Nara, quien, según trascendió, ya dio instrucciones a su equipo legal para avanzar judicialmente contra la exvedette.

Fuente: Teleshow