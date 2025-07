Un chequeo simple puede prevenir el infarto en mujeres

Durante décadas, los chequeos médicos femeninos se centraron en estudios ginecológicos, como el Papanicolaou (PAP) o las mamografías. Pero una nueva tendencia médica propone incorporar un control tan vital como olvidado: el chequeo cardiovascular. La cardióloga Rosina Arbucci médica cardióloga (MN 151192) lo bautizó “PAP cardíaco”, una forma sencilla de nombrar un conjunto de estudios que permiten prevenir enfermedades que suelen avanzar en silencio.

“Deberíamos naturalizar el chequeo cardíaco. Es la mejor forma de prevenir infartos y enfermedades que no siempre avisan. El cuerpo no grita de un día para el otro, pero si no lo escuchamos puede ser tarde”, explica la Dra Arbucci. Estos estudios permiten detectar alteraciones eléctricas, placas de ateroma y signos de esfuerzo cardíaco excesivo, incluso antes de que aparezcan síntomas.

En la Argentina, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres. Según la Sociedad Argentina de Cardiología, una de cada tres muere por causas cardíacas, una tasa más alta que el riesgo de cáncer de mama (una de cada ocho). A pesar de esto, los controles del corazón siguen postergándose.

“El cuerpo merece ser escuchado antes de que sea tarde”, advierte la experta. “Las mujeres cuidan a todos, pero se olvidan de sí mismas”.

Qué incluye el “PAP cardíaco”

El protocolo consiste en tres estudios básicos:

Eco Doppler Cardíaco

Eco Doppler de Vasos de Cuello

Eco Estrés (prueba de esfuerzo)

A estos se suma un análisis de laboratorio que permite tener una evaluación integral. Estos estudios pueden detectar placas de colesterol, alteraciones en el ritmo cardíaco o signos de esfuerzo excesivo incluso antes de que aparezcan síntomas.

Síntomas y señales a tener en cuenta

El infarto en mujeres no siempre se presenta con dolor en el pecho. Muchas veces se manifiesta de forma sutil, lo que retrasa el diagnóstico. Estos son algunos síntomas que no hay que ignorar:

Cansancio persistente sin causa aparente

Palpitaciones o sensación de opresión

Falta de aire al caminar o subir escaleras

Molestias o presión en el pecho

Episodios de ansiedad inexplicables

Además, se recomienda comenzar los controles a partir de los 40 años o antes si hay antecedentes familiares de hipertensión, colesterol alto o diabetes.

Cómo cuidar el corazón con cinco hábitos simples

Caminar 30 minutos por día

Evitar el cigarrillo y el estrés crónico

Comer más frutas y verduras, y menos ultraprocesados

Dormir bien: el descanso también protege al corazón

Hacerse un chequeo cardiovascular cada año

