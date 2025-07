Concejales peronistas: “Lo que hace Viotti es “dibujar” los números, sin ponerse en lugar de los vecinos"

El bloque opositor conformado por Senn, Caruso, Racca y Soltermam presentó un informe que contrasta los dichos del Intendente Viotti, quien afirmó que los tributos aumentaron igual que el servicio de internet en los últimos 3 años. “Lo que hace Viotti es “dibujar” los números, sin ponerse en lugar de los vecinos. En su gestión la Tasa Municipal aumentó 360% y la inflación fue 150%, explicaron.”

La actualización de los tributos es sin duda alguna el tema más ríspido que suele debatirse en el Concejo Municipal. El Intendente eleva anualmente un proyecto con los aumentos que propone para llevar adelante su plan de gestión y cada bloque defiende su postura. Muchos argumentos se plantean a favor y en contra, pero los números, fríos y duros, suelen dejar de lado las especulaciones políticas para dar paso a la objetividad.

En ese terreno ingresó el Intendente Viotti, al defender los aumentos tributarios que llevó adelante justificando que los mismos fueron a la par de la inflación de los últimos 36 meses, es decir que sólo se actualizaron y los comparó con los aumentos del servicio de cable, Netflix y celular. “Fue una comparación poco feliz, esos servicios son opcionales y cada cual evalúa lo que le conviene y puede pagar, pero en la Tasa Municipal no hay opción, hay que pagarla sí o sí, aunque los servicios no siempre se cumplan como uno espera”, sostiene María Paz Caruso.

El informe técnico presentado por los concejales confirma lo expresado por el primer mandatario, en los últimos 3 años los tributos locales evolucionaron prácticamente a la par del proceso inflacionario que refleja el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Pero el cuestionamiento opositor se entiende al desagregar esta información. Viotti es Intendente desde diciembre de 2023, es decir lleva 18 meses de gestión. Desde esa fecha hasta la actualidad, el mandatario llevó adelante un aumento de la Tasa Municipal del 360%, mientras que la inflación fue del 150%. En los 18 meses anteriores, aún gobernados por Castellano, el proceso fue exactamente inverso, por eso al analizar los últimos 3 años los índices convergen. “Un análisis con algo de picardía hizo Viotti en sus declaraciones, no quiere asumir que el impuestazo lo llevó a cabo él y sus concejales, y que el ajuste prometido nunca llegó”, fulminó Juan Senn. El informe puede ser consultado en las redes sociales de los concejales.

Los números hablan, cada cual hace su análisis y saca sus conclusiones. Lo cierto es que para noviembre y diciembre ya está definido un nuevo aumento, habrá que esperar la evolución de la economía para saber si el mismo es superior o no a la inflación. O a Netflix.