La inesperada reacción de Pampita cuando le pidieron que vuelva con Benjamín Vicuña

Pampita sorprendió con su reacción después de que una usuaria le pidiera que volviera con Benjamín Vicuña.

La modelo disfruta de unas vacaciones en Ibiza y en sus redes sociales comparte fotos de su estadía. En las últimas horas, publicó un carrusel dejando ver su “modo relax total”.

Entre elogios y halagos, hubo una usuaria que comentó: “Volvé con Vicuña, por fa. Te amamos”. Lo llamativo fue que la modelo le dio “me gusta” al mensaje y, por supuesto, el gesto no pasó inadvertido entre sus más de 8 millones de seguidores de Instagram.

“Para mí solo leyó ‘te amamos’ y por eso likeó. Pasó mucha agua bajo el puente”, “Pampita siempre likea los comentarios que tiene en sus post, no flashen”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Incluso hubo quienes se mostraron en desacuerdo con el pedido. “¿Qué le pasa a la gente pidiendo que vuelva con Benjamín? No entendieron nada" y “Jajaja La odian a Pampita para decirle que vuelva con Vicuña que la c... con todo lo que se le cruzó. A mí no me cae bien, pero nunca desearía que vuelva con el chileno”, lanzaron sin filtros.

Fuente: TN