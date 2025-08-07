Dondé está Máxima Zorreguieta y por qué está alejada del ojo público

Desde hace varias semanas, Máxima Zorreguieta y la familia real de Países Bajos se alejó del ojo público y de sus responsabilidades. Las críticas a su alrededor crecieron debido a esta situación, y los medios de comunicación expusieron qué era lo que había ocurrido. La realidad es que, como todos los años, ellos están viviendo unas escandalosas vacaciones. Esto se debe a su gran silencio mediático y al destino que eligieron para descansar, muy lejos de su país natal.

¿Dónde está Máxima Zorreguieta?

Máxima Zorreguieta eligió julio y agosto para poder disfrutar de sus vacaciones familiares. Todos los años se alejan de Países Bajos y sus responsabilidades reales para poder descansar en paradisíacas playas y volver con más fuerzas y energías. Sin embargo, en esta ocasión, las críticas a su alrededor comenzaron a crecer, sobre todo por lo mucho que decidieron alejarse del ojo público. La prensa local asegura que la familia real vivirá en su "burbuja" hasta ocho semanas lejos, y las comparaciones con otras monarquía comenzaron.

La reina optó, junto a su esposo y a sus hijas, mantenerse alejados de todos en la tranquilidad de su mansión de Grecia. La misma se ubica en la localidad de Kranidi, en el Peloponeso, y ellos reconstruyeron para que los mantenga alejados de los medios de comunicación y el ojo público. Este lugar ya había provocado enojos a los vecinos por ciertas reconstrucciones que los reyes realizaron, y ahora muchos expertos apuntan que esta necesidad de alejarse de todo es muy contraria a la actitud más nacionalista que mantienen otros monarcas.

Justine Marcella, experta en realeza para la revista holandesa Story, opinó que Máxima podría pasar sus vacaciones en Zelanda, Limburgo o Tersechelling, destacando los lugares más pintorescos de Países Bajos. Sin embargo, expuso que era posible que no lo hicieran ya que eligen el anonimato y la seguridad. Jeroen Snel, otro especialista, apuntó contra ellos, asegurando que estaría bien que los reyes pasaran “un fin de semana largo o entre semana” en casa.

Según dieron a conocer, la agenda oficial de la Familia Real está despejada durante este período, excepto el 15 de agosto, cuando el rey Guillermo asistirá a una conmemoración en La Haya. El silencio y la ausencia de Máxima Zorreguieta continuará hasta finales de agosto, cuando retomen de sus días en Grecia. Mientras tanto, las críticas de algunos es lo único que se escucha, ya que ellos decidieron alejarse de todo y resguardarse en su intimidad.

