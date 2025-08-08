El insólito pedido de Alex Caniggia a una aerolínea para no cruzarse con su hermana Charlotte en un vuelo

Alex Caniggia apostó por su familia junto a Melody Luz después de superar una fuerte crisis. Esta decisión le trajo consecuencias, ya que generó un marcado distanciamiento de su melliza Charlotte Caniggia, quien no tiene el mejor vínculo con la bailarina.

En medio de este conflicto, el destino que los hermanos volvieran a unirse por la razón más insólita: les surgió la oportunidad de viajar juntos a China para documentar el recorrido y ambos lo aceptaron. El tema es que, al parecer, esto no significa que hayan reanudado los lazos familiares

Así lo detalló Matías Vázquez en el ciclo Puro Show (eltrece): “Están unidos por la plata, pero peleados en la vida. Están en una falsa tregua que involucra dinero de por medio”.

Para dar mayor fuerza a sus declaraciones, el panelista expuso como ejemplo el supuesto pedido de Alex a la aerolínea, para evitar cruzarse con la modelo: “Tienen que ir en el mismo vuelo, pero en asientos bien separados. Alex buscó la forma de no cruzarse con ella en Ezeiza y Charlotte no lo puede ni ver”.

La historia fue confirmada por el influencer, quien habló con un notero en el aeropuerto. Sobre el tema, el hijo de Mariana Nannis comentó: “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo“.

Luego, se refirió a sus problemas personales con la morocha: “Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada, no voy a meterme ahí. En este momento elijo priorizar a mi mujer y a mi hija”.

