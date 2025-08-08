Julieta Prandi denunció a Claudio Contardi por violencia familiar, económica y sexual, además hizo público en reiteradas oportunidades que su ex la sometió a manipulación psicológica, dejando en evidencia el abuso que sufrió durante años junto a sus hijos. Pero esto no es todo, el padre de sus hijos habría ejercido control sobre la modelo a través de una figura a quien Julieta definió en su libro como su carcelera: Cinthia Santillán.

Quién es Cinthia Santillán, la nueva esposa de Claudio Contardi que Julieta Prandi “definió como su carcelera”

Cinthia Santillán es la mujer que fue nombrada como carcelera por Julieta Prandi, ya que, según explicó Luis Ventura, se trata de la persona que utilizaba Claudio Contardi para ejercer control sobre su expareja, con el pretexto de que estaba encargada de cuidar a Mateo y Rocco.

Además, el periodista contó que Contardi y Santillán son pareja y que son padres de una bebé recién nacida: "Está hoy en pareja con Cinthia Santillán, con quien acaba de tener una hijita. En algún momento, él la mandaba a la casa en la que vivía con Julieta para que cuidara a los hijos que tenía con la modelo y de paso, informara de los movimientos".

Ventura también habló al respecto de una situación que vivenció con la modelo, cuando esta se encontraba viajando con otras colegas, camino a un desfile: "Me acuerdo patente que en la mitad del viaje le agarraron como ataques de pánico a Julieta Prandi y dos chicas la hicieron acostar en el pasillo del avión y la trataron como si conocieran qué le pasaba". Y luego continuó: "En la intimidad de las colegas sabían cuál era el cuadro de situación, lo que quedaba del viaje no lo hizo sentada en una butaca sino acostada en el piso como un ataque de pánico o de desborde" puntualizó.

Por su parte, en conversación con Intrusos, Mariano Peluffo, quien compartió 6 años de trabajo con Prandi, relató algunos de los momentos que vivió y del que fue testigo en el espacio laboral: “Hubo situaciones con los chicos, unos cruces muy difíciles y finalmente la Justicia hizo lugar a un pedido de Julieta y los chicos no tienen más contacto con el padre. Los chicos se expresaron y no quieren vincularse con el padre”

En este contexto, el testimonio de Julieta Prandi y los relatos de su entorno permiten dimensionar la complejidad del entramado de control y abuso que la modelo denunció haber sufrido durante años. La figura de Cinthia Santillán fue señalada por Prandi en su libro como una pieza clave en ese esquema de violencia.

Fuente: caras.perfil.com