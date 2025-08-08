El ‘hongo de la inmortalidad’ que equilibra el sistema nervioso y se aconseja para los +50

De nombre botánico Ganoderma lucidum, el reishi es un hongo políporo que crece sobre la madera de árboles vivos. Tiene aspecto duro y simula la forma de una repisa con su superficie brillante y tonalidades marrones y rojizas. Valorado durante siglos en la medicina tradicional asiática por sus propiedades terapéuticas entre las que se destacan su alto poder antiinflamatorio, antioxidante e inmunoestimulante, que promueven la salud y la longevidad.

Su historia es milenaria y se remonta a la antigua China, donde era considerado un tesoro natural de alto valor. Su uso estaba reservado para emperadores y miembros de la nobleza, quienes lo consumían en busca de longevidad y equilibrio espiritual. Con el tiempo, su uso se expandió y hoy es valorado en todo el mundo. Según Allied Market Research, en 2020 el mercado global de los hongos alcanzaba los 8.000 millones de dólares y se estima que para 2030 superará los 19.000 millones.

Es un hongo muy duro y amargo, por lo que no suele comerse fresco. Sí se lo consume en otros formatos como cápsulas, extractos líquidos, polvos e incluso en infusiones. También ha ganado presencia en productos alimenticios funcionales como barritas energéticas o cremas para añadir al café. En su libro La naturaleza es tu farmacia, la fitoterapeuta Florencia Fasanella menciona diversas propiedades del hongo milenario y advierte sobre la ingesta de grandes dosis si se consumen medicamentos anticoagulantes o hipoglucemiantes.

¿Para qué sirve el hongo reishi?

“Es uno de los hongos medicinales más estudiados en el mundo. Se diferencia de otros por su alta concentración de triterpenos, polisacáridos y compuestos fenólicos con efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios", explica Herminia Olivera, cultivadora y micoterapeuta –medicina alternativa que utiliza hongos para tratar y aliviar problemas de salud–. De acuerdo con ella, a diferencia de otros hongos adaptógenos, como el Cordyceps o la Melena de león, el reishi tiene una tradición milenaria en la medicina china, donde se lo conoce como “el hongo de la inmortalidad” y se lo vincula con la longevidad y el equilibrio energético.

Según informa el Manual Merck Sharp and Dohme (MSD), uno de los recursos de información médica más usados del mundo, el reishi es considerado un hongo adaptógeno, es decir, que es capaz de ayudar al cuerpo a sobrellevar el estrés y reforzar el sistema inmunitario.

Para Fasanella, el hecho de que sea un adaptógeno lo convierte en fundamental para tratar el sistema nervioso y contribuir a un mayor equilibrio emocional. Olivera explica que esto ocurre porque el hongo tiene poder sobre el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, lo que le permite regular la liberación de cortisol y promover un estado de equilibrio. También, agrega, tiene efectos ansiolíticos y favorece el descanso, mejorando la calidad del sueño en personas con estrés o ansiedad.

Respecto de su capacidad para reforzar el sistema inmune, el estudio “Explorando los potenciales beneficios medicinales del Ganoderma lucidum” se describe que sus compuestos de betaglucanos y polisacáridos tienen propiedades antitumorales e inmunoestimulantes. Algunos de estos compuestos, se explica en el escrito, pueden mejorar la acción de las células inmunitarias y proteger mejor al organismo.

Olivera añade que hoy se está investigando su rol como complemento en tratamientos oncológicos ya que podría potenciar la respuesta inmune y reducir ciertos efectos secundarios de la quimioterapia. No obstante, aclara que esto siempre debe ser hecho bajo supervisión e indicación médica.

Entre sus beneficios mentales se destaca su capacidad neuroprotectora. Prueba de ello es un estudio publicado en International Journal of Molecular Sciences en 2021 en el que se comprobó que los compuestos bioactivos del reishi han tenido efectos positivos en modelos experimentales de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

A modo de advertencia Olivera señala que si recién se están dando los primeros pasos en el reino fungi lo ideal es empezar con dosis bajas e ir aumentándolas de forma gradual. Esto se debe a que, en algunas personas, puede causar leves molestias digestivas al inicio. “Recomiendo priorizar productos de buena calidad, de cultivos orgánicos y con análisis que garanticen su pureza”, continúa.

En la actualidad, añade, cada vez hay más médicos integrativos capacitados en el tema y pueden acompañar en este tipo de terapias o ingesta consciente.

Fuente: La Nacion