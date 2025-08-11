Viotti no sabe qué hacer con la inseguridad que crece a pazos agigantados en Rafaela

Por Carlos Zimerman

En un contexto cada vez más complejo en materia de seguridad, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, ha encontrado la necesidad apremiante de convocar al Foro de Seguridad. Esta decisión refleja no solo la gravedad de la situación que enfrenta la ciudad, sino también su reconocimiento de que, para abordar problemáticas tan intrincadas, es esencial abrir canales de diálogo y colaboración entre diferentes actores involucrados.

El Foro de Seguridad, que reúne a diversos sectores de la comunidad, desde autoridades locales hasta representantes de la sociedad civil, se convierte en un espacio crucial para intercambiar ideas, proponer soluciones y evaluar el estado actual de la seguridad en Rafaela. Sin embargo, la situación es aún más complicada por la relación tensa que tiene con el Fiscal Regional, Carlos Vottero, con quien había mantenido diferencias significativas en el pasado. A pesar de esa enemistad, Viotti se ve obligado a tender puentes y dejar de lado rencores para poder trabajar conjuntamente con la Fiscalía en la búsqueda de una solución efectiva a los problemas que atormentan a su ciudad.

Desde robos y hurtos hasta delitos más complejos como el narcotráfico, la sensación de inseguridad ha permeado en la vida cotidiana de los rafaelinos. Las estadísticas de criminalidad han mostrado un crecimiento preocupante, lo que ha llevado a la población a pedir respuestas rápidas y efectivas. Los vecinos de Rafaela, al ver la falta de acciones concretas, empiezan a cuestionar la capacidad de Viotti para garantizar su bienestar.

En este contexto, Viotti se siente presionado. Ha intentado implementar diferentes estrategias, pero por ahora ninguna dio resultado. Sin embargo, a menudo se encuentra con limitaciones que parecen sacarle el control sobre una situación en constante deterioro. ¿Está bien acompañado Viotti en materia de seguridad? Quizá llegó el momento de un cambio, cuando los resultados no se dan, el cambio es el camino.

El intendente es consciente de que la seguridad no depende de un solo actor; requiere de la colaboración de instituciones, la justicia, la comunidad y, sobre todo, de un enfoque integral que trate los problemas estructurales que han llevado a muchos a la delincuencia. La confianza entre la policía y la ciudadanía, la necesidad de más recursos y la implementación de políticas efectivas son temas que dominan su agenda, pero la sensación de urgencia lo abruma, llevándolo a cuestionar si sus esfuerzos serán suficientes.

La convocatoria del Foro de Seguridad puede ser su última oportunidad para reorientar su enfoque y sumar aliados en esta lucha. Viotti se adentra en una nueva etapa donde las palabras de aliento deben transformarse en acciones concretas. Su compromiso es, ante todo, con la comunidad que espera ansiosamente un entorno más seguro donde poder vivir y desarrollarse sin miedo ni incertidumbre.