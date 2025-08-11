Israel elimina a un terrorista de Hamás que posaba como periodista de Al Jazeera

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron en la Ciudad de Gaza mediante un ataque aéreo a Anas al Sharif, un operativo de la organización terrorista islámica Hamás, que posaba como periodista de la red qatarí Al Jazeera



El portavoz militar precisó que Al Sharif estaba a cargo del lanzamiento de cohetes de Hamás.



Qatar es considerado por los analistas como uno de los principales valedores del grupo terrorista Hamás.



“El terrorista Anas al Sharif servía como líder de una célula de la organización terrorista Hamás y promovía planes para el disparo de cohetes contra civiles israelíes y fuerzas de las FDI”, apuntó un comunicado castrense.

Las FDI destacaron que en octubre pasado publicaron documentos incautados en Gaza que confirmaban “inequívocamente” la “afiliación militar de Hamás” de Sharif.

En aquel momento, el portavoz militar precisó que Sharif encabezaba un equipo que lanzaba cohetes y era miembro de la unidad de elite conocida como la Fuerza Nukhba, en el Batallón del Este de Yebalía de Hamás.

“Estos documentos sirven como prueba de la integración de los terroristas en la red mediática qatarí Al Jazeera”, señalan las FDI.

Al Jazeera niega las acusaciones de Israel y alega que las FDI están atacando sistemáticamente a sus empleados en Gaza.

“Un terrorista con una cámara sigue siendo un terrorista”, apuntó el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon. “Elogio a nuestras fuerzas de seguridad por eliminar al terrorista Anas Jamal Mahmoud Al Sharif, que operaba bajo el disfraz de periodista de Al Jazeera”.



Sitios proisraelíes subieron a las redes sociales fotos que Al Sharif se tomó con el malogrado líder de Hamás Yahya Sinwar, así como mensajes que emitió en la plataforma Telegram el 7 de octubre de 2023 elogiando los asesinatos y los secuestros perpetrados por Hamás durante la masacre que perpetró la organización terrorista palestina contra la población israelí ese día.

Fuente: Aurora.il