Aseguran que Darío Cvitanich vive un romance con una famosa tras su separación de Chechu Bonelli

Darío Cvitanich habría empezado un nuevo romance a casi nueve meses de su separación de Chechu Bonelli, con quien estuvo durante 14 años juntos. Según lo que trascendió, salió en varias oportunidades con la modelo y emprendedora Ivana Figueiras, expareja de Sebastián Ortega.

“Están saliendo, no están de novios”, contó Yanina Latorre cuando dio la primicia al aire de Sálvese Quien Pueda (América).

Luego, se refrió al presente sentimental de Figueiras, quien también atraviesa un momento difícil: “Viene de una ruptura medio dolorosa, estaba de novia hace unos años, tenían un plan en conjunto, estaban construyendo una casa”.

En ese sentido, reveló que fue el círculo íntimo de la empresaria quien propició el encuentro con el exdelantero que ahora se dedica al periodismo deportivo. “Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón, y como las amigas la veían muy triste, le presentaron a este buen hombre que estaba ávido de salir, ‘matchearon’. Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos”, afirmó Latorre.

Además, negó por completo que este vínculo haya empezado antes de que Cvitanich se separara de Bonelli y aseguró que esa ruptura no estuvo vinculada a una infidelidad. “El entorno dice que él la habría dejado porque se había ‘hinchado los huevos’. No hubo terceros en discordia”, lanzó.

Por otra parte, dieron a conocer que un famoso habría intentado acercarse Chechu en el último tiempo. El hombre en cuestión sería Martín Salwe, quien no tardó en desmentir la información y aseguró que se encuentra “solo y deprimido”.

Fuente: TN