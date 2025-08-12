Cómo alimentarse bien en tiempos de sobreinformación

La nutricionista Natalia Antar (MN 8271) reflexiona sobre los desafíos de su profesión y sobre cómo acompañar a quienes buscan mejorar su relación con la comida. Su mirada combina ciencia, empatía y un enfoque integral que va más allá de la mera indicación de una dieta.

Un faro en medio del ruido alimentario

Para Antar, ser nutricionista hoy implica ser un punto de referencia confiable en un mar de datos contradictorios. “Con tanta información dando vueltas y mucha sin evidencia, nuestro rol no es solo dar indicaciones alimentarias, sino ayudar a las personas a filtrar, interpretar y aplicar lo que realmente les sirve, de forma personalizada y sostenible”, asegura.

Uno de los mayores retos, dice, es desarmar creencias arraigadas: desde la idea de que “el pan engorda” hasta la creencia de que hay que pasar hambre para estar saludable. Estos mitos, reforzados durante años por la cultura de las dietas y las modas pasajeras, pueden llevar a relaciones poco sanas con la comida. La misión del profesional, en este sentido, es acompañar con paciencia y evidencia, reemplazando la obsesión por lo “perfecto” por la constancia en hábitos reales.

Comer con la mente, el cuerpo y el corazón

La especialista subraya que la alimentación no se limita a lo físico. Las emociones, el entorno familiar y social+ y la cultura influyen directamente en lo que comemos. “La comida no es solo combustible, también tiene un rol afectivo, cultural, social. Las emociones pueden influir en qué, cuánto y cómo comemos. Ignorarlas no sirve: hay que integrarlas en el abordaje nutricional”, señala.

Además, lo que tenemos a mano y lo que aprendimos en casa pesa mucho más que la “fuerza de voluntad”. Por eso, trabajar la alimentación implica también modificar el contexto. Cambiar hábitos es, en definitiva, un proceso colectivo.

Para quienes quieran dar el primer paso, Natalia aconseja comenzar por lo posible:

Mejorar el desayuno.

Sumar más vegetales.

Cocinar más en casa.

Evitar saltearse comidas.

Y, sobre todo, no compararse con nadie y priorizar la constancia por sobre la exigencia.

Nutrición real: sin magia y sin culpa

Los nutricionistas se enfrentan a menudo con las “dietas de moda”, que pueden servir de motivación inicial pero rara vez funcionan a largo plazo. Antar advierte que muchas de ellas no cuentan con respaldo científico y pueden generar frustración o incluso dañar la salud. “No existe una dieta mágica: el mejor plan es el que se adapta a tu vida, tu historia y tu salud”, afirma.

Para lograrlo, la educación alimentaria y el trabajo interdisciplinario son herramientas fundamentales. La nutricionista considera que empoderar a las personas con información y habilidades reales evita la dependencia eterna de un profesional y fomenta la autonomía. Además, la colaboración con médicos, psicólogos y profesores de educación física permite atender todas las dimensiones del bienestar.

El mensaje de los profesionales es claro: Comer bien no debería ser complicado, ni excluyente, ni lleno de culpa. La nutrición real es la que mejora la vida, no la que la restringe. Y detrás de cada plan nutricional, hay un profesional que trabaja para acompañar, no para juzgar”.

Fuente: TN