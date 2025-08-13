Viotti cumple con lo prometido y el microcentro de Rafaela tendrá veredas nuevas

La reciente aprobación del proyecto de renovación de veredas en el microcentro de Rafaela marca un avance significativo en la infraestructura urbana de la ciudad. A pesar de la oposición del 22 % de los frentistas, el hecho de que no haya alcanzado el umbral del 40 % para bloquear la obra es un indicativo de que la mayoría de los residentes respaldan el cambio. Este respaldo es esencial, dado que estas mejoras son cruciales para el desarrollo y la modernización de la zona.

La obra no solo implica la reconstrucción de las veredas, sino también la integración de cazuelas de hormigón alrededor de los árboles y la instalación de poliductos que permitirán futuras instalaciones de servicios. Esto es una muestra clara de cómo se está pensando en el futuro de la ciudad, optimizando el espacio público para que sea no solo estético, sino también funcional. La planificación cuidadosa, que priorizará tramos con menor densidad comercial en épocas de alta venta, demuestra una preocupación por el comercio local. Esto es fundamental, ya que la revitalización de la infraestructura no debería afectar negativamente a los negocios, sino contribuir a su mejoría.

Es significativo que la carga del costo de la obra no recaiga completamente sobre el municipio, sino que los frentistas cubrirán el 70 % a través de una contribución por mejoras. Este enfoque también es razonable, dado que las veredas renovadas incrementarán el valor de las propiedades adjuntas. Sin embargo, es fundamental que este costo sea accesible y que se ofrezcan opciones de financiamiento, como las 12 cuotas con actualizaciones inflacionarias, para que los propietarios no se vean abrumados financieramente.

En conclusión, la renovación de las veredas en Rafaela es un paso positivo hacia la modernización de su microcentro, con un enfoque que promueve no solo la mejora del espacio público, sino también la colaboración con los comerciantes locales. La comunidad debe ver esta obra no solo como una mejora estética, sino como una inversión en el futuro de la ciudad, que beneficiará tanto a los residentes como a los visitantes. Es un momento de proactividad y construcción colectiva que, sin duda, contribuirá al desarrollo económico y social de Rafaela.