Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado tras 17 años: el detalle que lo confirmaría

Después de semanas de rumores, el periodista Pepe Ochoa confirmó que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron separados tras más de 17 años de relación.

“Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos”, explicó al aire de LAM (América) sobre la situación que disparó la versión de la ruptura..

Por su parte, Ángel de Brito acotó: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes”. Al respecto, el panelista aportó: “Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿Te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse“.

Justamente, en las últimas horas, Pochi de Gossipeame mostró los likes de la ex Bailando por un sueño a varios videos de un influencer fitness, que llamaron mucho la atención.

Fuente: TN