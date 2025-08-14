Rafaela crea un Foro de Seguridad para abordar la inseguridad

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, anunció la creación del Foro de Seguridad, una nueva iniciativa del Gobierno Municipal diseñada para abordar la situación de inseguridad en la ciudad. Este espacio permitirá la articulación institucional a través de mesas de trabajo que busquen desarrollar estrategias conjuntas contra el delito.

Viotti destacó que la creación del foro surgió a pedido del bloque oficialista en el Concejo Municipal, en respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad en Rafaela. "No es un problema nuevo, lo venimos viviendo desde hace varios años. Por eso, es fundamental trabajar en conjunto para potenciar y generar nuevas herramientas", afirmó.

El objetivo del Foro es facilitar la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la justicia, así como proporcionar un espacio donde se pueda intercambiar información sobre la realidad local. El intendente subrayó que el análisis de datos sobre delincuencia debe ser tanto cuantitativo como cualitativo, y que el nuevo foro servirá como medio para crear herramientas colaborativas que ayuden a mejorar la seguridad.

Viotti anunció que esta semana se enviarán invitaciones a diversas instituciones y actores relevantes, incluyendo representantes del gobierno local, fuerzas de seguridad, el fiscal regional Carlos Vottero, y asociaciones civiles. "Queremos que nadie falte, y que la participación sea realmente efectiva", declaró.

El primer encuentro del foro se llevará a cabo el próximo jueves en el Centro Recreativo Metropolitano, donde se presentará un Plan de Prevención en Seguridad que incluye diversas herramientas municipales. "Será un espacio dinámico y operativo, donde todos los participantes podrán aportar información y así trazar objetivos comunes", agregó.

El intendente concluyó que, aunque la situación actual de seguridad ha mejorado respecto a años anteriores, todavía enfrenta desafíos significativos, como una creciente ola de robos. Durante la presentación del Foro, también estuvieron presentes altos funcionarios municipales, quienes apoyaron la iniciativa. Juan Martínez Saliba, secretario de Prevención en Seguridad, resaltó la importancia de contar con una mesa de trabajo permanente que involucre a todas las instituciones en la lucha por la seguridad en Rafaela.