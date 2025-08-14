Conclusiones de la misión comercial que llevó a empresas de Rafaela a Paraguay

Este miércoles se llevó a cabo la presentación de la misión comercial que llevó a empresas de Rafaela a Paraguay, organizada por el municipio en colaboración con la provincia de Santa Fe. El objetivo de la actividad fue compartir los resultados obtenidos, fortalecer vínculos institucionales y explorar oportunidades de negocio en el país vecino.

Patricia Imoberdorf, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, destacó que la misión multisectorial permitió consolidar relaciones con ciudades como Naranjal, Asunción y Santa Rita, además de abrir oportunidades en sectores como alimentos, biotecnología y economía del conocimiento. “Paraguay representa un mercado de alto potencial, y esta misión fue un primer paso hacia la internacionalización en el Mercosur”, afirmó.

El intendente Leonardo Viotti calificó la iniciativa como una acción estratégica para proyectar a Rafaela en el ámbito internacional, subrayando la importancia de demostrar el potencial productivo de la ciudad y fomentar vínculos que beneficien el desarrollo económico local.

Durante la presentación, los representantes de las empresas involucradas compartieron sus experiencias. Horacio Riera, de Tecnosustrato, mencionó el interés del mercado paraguayo por productos biotecnológicos agroindustriales, mientras que Guillermo Wild, de Cracket, resaltó la buena recepción de sus productos y las reuniones realizadas con distribuidores e importadores.

Germán Burcher, director de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, indicó que Paraguay es el segundo mercado más preferido por pymes santafesinas para exportar, y que entre 2020 y 2024, 27 empresas de Rafaela lograron operaciones con ese país, generando cerca de 14 millones de dólares en exportaciones.

Además, se anunció la participación de empresas locales en futuros eventos internacionales, como el Business Forum en Rosario y el Week Business en Ciudad del Este, consolidando la posición de Rafaela como un referente productivo y comercial en la región.