Rafaela Presenta la 15ª Edición de los 21K "Tecla Farías"

Durante la presentación oficial de la 15ª edición de los 21K "Tecla Farías" en Rafaela, el subsecretario de Deportes, Hugo Morel, y el intendente, Leonardo Viotti, resaltaron la importancia de esta tradicional competencia. El evento contó con la presencia de familiares del difunto atleta.

"Es un día especial para todos los rafaelinos. La edición número 15 representa un gran esfuerzo y estamos contentos con las nuevas actividades, incluyendo opciones para caminantes y la carrera de 5K", destacó Morel.

El funcionario también mencionó que las inscripciones están en buen ritmo, con la posibilidad de ampliarlas hasta el 5 de septiembre, dependiendo de la disponibilidad de cupos. "Buscamos aumentar la participación regional, con competidores de elite y nuevas propuestas. Nuestro objetivo es superar mil inscriptos, incluyendo a niños y caminantes", agregó.

Viotti, por su parte, subrayó el carácter distintivo del evento: "Rafaela es una ciudad deportiva. Este evento, organizado íntegramente por el equipo municipal, nos llena de orgullo. Estamos trabajando en la promoción para atraer a más atletas de la región".

El intendente también enfatizó la necesidad de infraestructura de calidad para seguir desarrollando eventos deportivos en el futuro. "Queremos recibir no solo deportistas de todo el país, sino también de naciones vecinas", concluyó.

Finalmente, Viotti agradeció a la familia del atleta homenajeado: "Es un honor contar con su presencia año tras año".