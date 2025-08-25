Look especial y visita a una mezquita en Estambul: las fotos del fin de semana de la China Suárez

La China Suárez volvió a sorprender a sus seguidores con nuevas imágenes desde Turquía, donde convive con Mauro Icardi. Este domingo, a través de su cuenta de Instagram, compartió un recorrido muy especial: la visita a la imponente mezquita Çamlıca en Estambul.

Las imágenes, que superaron rápidamente los 150 mil “me gusta”, muestran a la actriz recorriendo tanto el exterior como el interior del templo, considerado el más grande de Asia. Con un tono más íntimo y contemplativo, dejó ver su fascinación por la magnitud arquitectónica del lugar y la tradición musulmana.

Fiel a las normas del lugar, eligió un vestido en tonos verdes diseñado por Natalia Antolín, acompañado por un velo blanco que cubría su cabello, como exige la tradición islámica para las mujeres visitantes. El conjunto se completó con zapatillas negras de plataforma, que le dieron un toque urbano.

Suárez aparece tanto en el patio de la mezquita como en su interior, con una actitud serena y respetuosa. En la publicación solo sumó un emoji de corazón, gesto que alcanzó para transmitir la emoción de la experiencia.

Su paso por la Çamlıca se suma a las distintas postales de su día a día en Estambul, ciudad en la que suele mostrar desde recorridos gastronómicos hasta paisajes que despiertan la curiosidad de sus seguidores. Esta vez, la apuesta cultural y espiritual fue lo que captó la atención.

Fuente: TN