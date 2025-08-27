Taylor Swift se casa con Travis Kelce: así fue la espectacular y romántica propuesta de matrimonio

De manera inesperada, Taylor Swift anunció en sus redes sociales que se casa con Travis Kelce, jugador de la NFL, tras dos años de noviazgo. Mediante un posteo que reunía imágenes de la romántica propuesta del joven, las cuales parecían sacadas de un cuento de hadas, la estrella estadounidense reveló a sus 280 millones de seguidores que dará un paso importante en su vida personal y amorosa.

Taylor Swift reveló que se casa con su pareja Travis Kelce

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió Taylor Swift junto al posteo que estuvo musicalizado por “So High School”, la canción que le dedicó a su pareja y ahora futuro esposo. En las postales, la cantante dejó ver la intimidad de la propuesta del deportista y mostró los increíbles anillos.

A los pocos minutos de su publicación, la noticia recorrió el mundo, las redes sociales se alborotaron y su publicación superó el millón de "likes". Asimismo, fueron muchos los mensajes de "felicitaciones" para la pareja que ya prepara su boda de ensueño para sellar su amor.

En las imágenes que compartió Taylor Swift se vive un momento mágico que parece sacado de un cuento de hadas. Ambos celebran su compromiso en medio de un escenario natural soñado y rodeado de flores. Él, de rodillas, la mira con ternura mientras sostiene sus caderas y ella, emocionada y feliz, acaricia su rostro expresando un "Sí, quiero".

Según se puede ver en las fotos, la artista y el jugador de la NFL, ambos de 35 años, se encuentran rodeados de un entorno decorado con un arco de follaje verde cubierto de flores en tonos rosados y blancos, acompañado por grandes arreglos florales que refuerzan la atmósfera romántica y cálida del momento.

El escenario luce como un refugio secreto, en el que la pareja se compromete a amarse y ser felices como "marido y mujer", y la escena transmite amor, celebración y alegría. Este momento quedó registrado y la propia Taylor decidió compartirlo con sus fanáticos de todas partes del mundo.

Para esta especial e importante ocasión, Taylor Swift escogió un vestido veraniego de rayas con falda amplia, mientras que Travis Kelce optó por un look relajado, que incluyó un pantalón corto tipo bermuda y remera negra tejida. Con sus looks, probablemente, quisieron demostrar que lo verdaderamente importante es la conexión entre ellos y la decisión que tomaron para seguir avanzando en su relación que lleva dos años.

La fotografía más especial para sus fans y seguidores fue la que muestra los anillos de compromiso, los cuales son dorados porque están cubiertos de oro y llevan un imponente diamante en el centro. De esta manera, Taylor Swift anunció que se casa con Travis Kelce y dejó ver la intimidad de la espectacular y romántica propuesta de matrimonio, un momento lleno de emoción y felicidad que no dudó en compartir en las redes sociales.

