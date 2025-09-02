El llanto de la hermana de Ayelén Paleo por las acusaciones a su mamá: “Pongo las manos en el fuego por ella”

Florencia Paleo, hermana de Ayelén, habló por primera vez tras la detención de su mamá, Elizabeth Rodrigo, quien quedó presa después de que la acusaran de formar parte de una red de captación de mujeres para prostitución.

En diálogo con A la tarde (América), no contuvo las lágrimas y lamentó que los medios la hayan ido a buscar a la puerta de su academia de baile ubicada en el barrio de Flores. “Nade de lo que se dice es cierto. Ella no tiene nada que ver con todas esas barbaridades que escuché”, aseguró muy angustiada.

Luego, insistió en que su madre es inocente y trató de explicar por qué la profesión de su mamá podría haber llevado a la confusión. “Ella saca fotos desde hace muchos años. Y eso no es ilegal. O sea, sí le saca a chicas que con esas fotos hacen lo que quieran, pero está muy lejos de todo lo que se dice. Pongo las manos en el fuego por ella”. Y remarcó: “Cada chica hace lo que quiere con su cuerpo”.

Por último, contó que ya fue a ver a su mamá a la cárcel. “Está en un lugar que no se merece estar, no tiene nada que ver con eso”, sostuvo. Además, dijo que Elizabeth no quiere que vuelva a visitarla: “Está preocupada porque es una zona fea. Nos ama a nosotros, es la mejor mamá que puedo tener. No se merece esto. Juro que no se lo merece”.

Elizabeth Rodrigo fue detenida tras un operativo que incluyó 15 allanamientos. En tanto, doce mujeres fueron rescatadas y asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

La investigación se inició en noviembre del año pasado, cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires recibió una denuncia anónima que señalaba a una organización que prometía trabajos de limpieza, pero en realidad funcionaba como una fachada para la prostitución.

Según los investigadores, las víctimas eran obligadas a rotar cada diez o quince días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, trasladándolas en micros de larga distancia.

Fuente: TN