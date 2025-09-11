Tres variantes en la formación de Los Pumas para enfrentar nuevamente a Australia

Los Pumas se preparan para enfrentar a Australia este sábado en Allianz Stadium, Sydney, en el segundo partido del Rugby Championship, tras una derrota de último minuto en Townsville. En ese encuentro, los australianos se llevaron la victoria con un try en la última jugada.
El head coach Felipe Contepomi ha decidido realizar tres cambios en la formación inicial: Guido Petti ingresará en la segunda línea, Joaquín Molina en la tercera, y Rodrigo Isgró será una de las puntas. Saldrán del equipo Franco Molina, Pablo Matera y Bautista Delguy.
La alineación de Los Pumas será la siguiente:
Titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.
Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy.
Resultados recientes de Los Pumas:
16 de agosto: Los Pumas 24 - All Blacks 41 (Córdoba)
23 de agosto: Los Pumas 29 - All Blacks 23 (Vélez)
6 de septiembre: Australia 28 - Los Pumas 24 (Townsville)
13 de septiembre: Australia vs. Los Pumas (1:15, Sydney)
27 de septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (11:00, Durban)
4 de octubre: Los Pumas vs. Sudáfrica (11:00, Twickenham, Londres).