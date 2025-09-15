Laila Ceballos, la nueva novia de Peter Lanzani

Laila Ceballos, la nueva novia de Peter LanzaniESPECTÁCULOAna COHEN
Peter Lanzani ha vuelto a captar la atención en las últimas semanas, no solo por el estreno de su nueva obra teatral "El Emperador Gynt", sino también por un notable cambio de imagen. El dramaturgo y actor ha consolidado una carrera que lo sitúa entre las figuras más destacadas del medio artístico.
Su vida sentimental, tradicionalmente alejada del escrutinio público, dio un giro cuando fue visto con Leila Ceballos, su nueva pareja, en el estreno de "Verano Tripping", película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. Ceballos, de 25 años y profesional en marketing digital, ha optado por mantener un perfil bajo.
Desde su ruptura con las cantantes Lali Espósito y Tini Stoessel, Lanzani se concentró en su carrera, convirtiéndose en uno de los talentos más prometedores del cine y teatro argentinos. Sin embargo, su reciente vínculo con Ceballos parece haber cambiado esta dinámica. La pareja se encuentra junta desde 2023; Lanzani ya había mencionado su relación con una persona "fuera del medio".
Ceballos, aunque discreta, comparte contenidos en sus redes sociales y ha publicado algunas fotos con Lanzani, como en un reciente viaje a la Patagonia, evitando caer en lo que suele ser un cliché romántico.
Así, Peter Lanzani disfruta de un presente alentador. Con un nuevo desafío en el escenario y una relación amorosa que permanece alejada del ruido mediático, el actor muestra una faceta renovada y feliz.