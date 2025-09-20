Grego Rossello contó por qué no avanzó su romance con Nati Jota

En una reciente transmisión en vivo, el influencer Grego Rossello reveló que su relación con Nati Jota fue más allá de la amistad, aunque nunca se formalizó como una relación romántica. Todo ocurrió durante una entrevista en la que Rossello, conectado a un detector de mentiras, fue preguntado directamente sobre si había algo entre él y Jota.

A pesar de que inicialmente negó cualquier vínculo amoroso, el polígrafo indicó lo contrario. "Mintió o hay un recuerdo muy fuerte", explicó el especialista. Bajo la presión del momento, Rossello admitió: "Durante mucho tiempo chapamos, pero nunca estuve con ella".

El conductor, Mernuel, mostró escepticismo ante la respuesta y comentó: “No te creo nada”. Ante esto, Grego explicó que la atracción nunca estuvo presente: "El deseo del público por vernos juntos no coincidía con lo que realmente pasaba entre nosotros".

Rossello añadió que su interacción se alimentaba del interés popular, ya que cada video que hacían juntos se volvía viral. Recordó que al principio chapaban en el auto, mientras trabajaban juntos en Redes (ESPN), pero aclaró que esto no significaba que tuvieran una relación seria.

Finalmente, Grego narró cómo decidieron dejar atrás esa dinámica confusa. "Un día la dejé en su casa, nos miramos y le dije: ‘¿Podemos parar de hacer esto?’ Porque a ninguno de los dos nos pasaba nada", concluyó.