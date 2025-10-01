El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 ante el Concejo Municipal



Integrantes del Gobierno Municipal hicieron entrega de los proyectos de ordenanza al presidente del órgano legislativo local.

Este martes por la tarde, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela, funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal hicieron entrega del proyecto Presupuesto 2026 y Ordenanza Tributaria al Presidente del órgano legislativo local, Lisandro Mársico.

Del encuentro formaron parte Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización; Silvina Bravino, secretaria de Hacienda, Matias Gentinetta, Fiscal Municipal e integrantes del Concejo Municipal.

Lisandro Mársico dió inicio a la reunión y expresó: “Tal cual lo estipula la legislación, aquí tenemos a los representantes del Ejecutivo que nos trajeron la documentación correspondiente para que los concejales en estos meses dialoguemos sobre estos proyectos”.

Presupuesto 2026

El proyecto constituye una herramienta primordial para la Administración Municipal, debido a que consolida el plan de gobierno a implementarse en el ejercicio, exponiendo los recursos proyectados y asignando los gastos estimados en función de las necesidades detectadas y las prioridades definidas.

La normativa vigente establece que el Departamento Ejecutivo debe elevar el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal antes del 30 de septiembre de dicho año y que su discusión y aprobación debe realizarse en el período comprendido entre la fecha de presentación y el 31 de diciembre de cada año.

En relación a la ejecución, la misma inicia el 1º de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. Incluye la efectiva percepción de recursos y el compromiso, liquidación y pago de los gastos públicos. La ejecución del gasto se programa, periódicamente, a los fines de garantizar que la misma guarde relación tanto con el presupuesto formulado como con la evolución real de la recaudación durante el ejercicio.