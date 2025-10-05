Zoe Bogach rompió el silencio tras los rumores de romance con Mauro Icardi

Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano, ha sido noticia recientemente debido a un rumor que la relaciona con el futbolista Leandro Paredes.

La controversia se intensificó cuando su expareja, Manuel Iberó, insinuó que la ruptura entre ellos se debió a un supuesto romance de Zoe con Mauro Icardi, acusando además a la joven de haber engañado a la actriz China Suárez. Iberó afirmó que Icardi la contactó a través de una cuenta falsa y le envió fotos con Suárez, sugiriendo que quería mostrarle que era él.

Ante estas acusaciones, Zoe Bogach inmediatamente desmintió los rumores, calificándolos de “locura” y rechazando la idea de tener una relación con Paredes, quien está casado con Camila Galante. En su intervención en el stream HQPlay, Zoe manifestó su incredulidad, indicando que está convencida de que su ex busca desviar la atención de su propia infidelidad.

“Es absurdo que se difundan estas historias. No me metería con un hombre casado, con hijos. Respecto a Icardi, todo es mentira”, expresó visiblemente molesta.

Zoe agregó que no quería dar más importancia al asunto, ya que considera que es un tema delicado que involucra a personas públicas con familias, y subrayó: “La gente me conoce desde el principio”.