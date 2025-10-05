El impactante cambio físico de Felipe Fort

Felipe Fort revela un notable cambio físico y comparte los resultados en redes sociales. El hijo del fallecido empresario Ricardo Fort ha estado siguiendo una estricta rutina de 90 días, lo que ha sorprendido a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Fort expone su progreso y detalla parte de su entrenamiento junto a su entrenador, Julián Zaletti. Este último explicó que están trabajando en un "desafío de cambio físico" que se extiende hasta diciembre.

Las imágenes publicadas muestran a Felipe realizando ejercicios en el gimnasio y aspectos de su dieta, que son fundamentales para alcanzar sus objetivos. Los seguidores han elogiado su dedicación y, al comparar su aspecto actual con fotos de años anteriores, muchos resaltan la transformación.

Felipe continúa enfocado en sus metas, prometiendo actualizar a sus seguidores sobre su progreso. Con disciplina y esfuerzo, busca alcanzar su mejor versión antes del fin de año, un compromiso que ha generado entusiasmo entre sus fans.