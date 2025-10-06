Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia

Después de semanas de especulaciones sobre su separación, Ale Sergi y Cintia Bustamante han confirmado su reconciliación a través de una emotiva publicación en Instagram. La DJ cordobesa, conocida artísticamente como La Cintia, compartió una serie de fotos junto al líder de Miranda!, celebrando su cumpleaños y dejando claro que su relación ha cobrado un nuevo impulso.

“Feliz cumple, mi corazón”, escribió Cintia en una de sus historias, donde aparece abrazada y sonriente junto a Ale, quien lucía un elegante traje gris. Las imágenes incluyen momentos de su vida en pareja, como cenas y paseos, lo que reafirma su reconexión.

La reacción no se hizo esperar. Ale Sergi respondió rápidamente al posteo con un comentario lleno de afecto: “Te amo, mi reina hermosa”, acompañándolo de emojis de corazones. Amigos y colegas del mundo musical también expresaron su alegría, celebrando el reencuentro con mensajes entusiastas.

La noticia de la reconciliación sorprendió a sus seguidores, dado que solo unas semanas antes se confirmó su separación tras diez años de relación, una ruptura que, según fuentes cercanas, ocurrió en buenos términos y sin conflictos.

La historia de la pareja comenzó hace una década en un recital en Córdoba, donde Cintia se acercó a Ale para proponerle una colaboración. Desde entonces, han mantenido una relación discreta pero activa en el ámbito musical.

Este año, Ale lanzó la canción "Igual a nadie," en la que se perciben variados guiños a su relación con Cintia. La letra, escrita por él y Juliana Gattas, refleja el impacto que ella tiene en su vida.

Las nuevas fotos compartidas por La Cintia parecen reescribir la narrativa de su relación, marcando un nuevo capítulo tras una breve separación. En una de las imágenes, se les ve cenando, con Cintia grabándolo mientras disfruta de su comida. Esta escena fue parte de la celebración de su cumpleaños el 5 de octubre, donde la pareja mostró su cariño de manera sencilla pero significativa.