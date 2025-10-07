El ex de Zoe Bogach expuso chats subidos de tono y reavivó el escándalo

El conflicto entre Zoe Bogach y su exnovio Manuel Ibero ha escalado tras la difusión de mensajes privados por parte de Ibero, en respuesta a declaraciones que hizo Bogach en una entrevista con Martín Cirio. En el video, la exconcursante de Gran Hermano (Telefe) expresó su animadversión: “Me da asco, me da rechazo este tipo. Ya no quiero saber más nada”.

Sin embargo, el tono de estas declaraciones contrasta con un mensaje privado que la modelo envió a Ibero, en el que le proponía retomar la relación íntima. Ibero, sorprendido, decidió publicar capturas de pantalla, en las que se observa su rechazo a la propuesta. “Me escrachaste con todo el país y dijiste que tengo enfermedades de transmisión sexual. ¿Y ahora querés eso?”, respondió Ibero.

En su descargo, el joven también apuntó a las acusaciones de Bogach, mencionando que su desprecio hacia él había escalado a insultos graves: “Lo único que te faltó fue tratarme de golpeador y abusador. Si hubiéramos terminado en buenos términos, tendría ganas, no te voy a mentir”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de reconciliación bajo la condición de que ella se disculpe.