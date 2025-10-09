Trevelin da la bienvenida a la temporada de tulipanes

Cada primavera el Campo de Tulipanes deslumbra con un espectáculo de colores únicos. Los visitantes pueden recorrer esta plantación con 30 variedades de flores multicolores, enmarcadas por cielos azules y montañas nevadas de la Cordillera de los Andes.

La temporada de floración es, aproximadamente, desde el 7 de octubre al 7 de noviembre. Con la Fiesta de los Tulipanes, a inicios de noviembre, se despide la temporada. Es un día dedicado a este cultivo, con artistas musicales, gastronomía, feria de artesanos y una sorpresa especial.

Este paisaje convierte a Trevelin en el verdadero Jardín de la Provincia de Chubut, atrayendo visitantes que buscan una postal única y una experiencia inolvidable.

Cabe destacar que por su valor patrimonial natural y cultural, esta localidad ha sido distinguido por ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages en el año 2024.