La China Suárez y Benjamín Vicuña habrían logrado una tregua: los detalles que se filtraron de su acuerdo

La China Suárez y Benjamín Vicuña tendrían un acuerdo que podría garantizar la paz en su vínculo al menos hasta marzo. Aunque solían tener una relación cordial, todo estalló por los aires después de que la actriz publicara un duro comunicado y cuestionara al actor en su rol de papá.



Este lunes, al aire de Intrusos (América), Karina Iavícoli dijo: “Benjamín sigue preocupado por este asunto de los chiquitos que tiene con la China que van y que vienen (a Turquía). Por el momento, lo que me enteré es que hasta marzo habría paz”.

Luego de destacar que esta es una muy buena noticia para ambas partes, la periodista dio detalles del supuesto acuerdo.

“¿Qué habrían arreglado? No dar notas”, reveló. Y remarcó: “Eso creo que le cabe más a Benjamín, que es a quien vamos a buscar porque lo tenemos más cerca. Pero uno de los puntos es ‘no hablemos más de este asunto’”.

“La segunda cosa importante es que empezaron a tener contacto vía chat. Algo que estaba completamente anulado. De a poquito empezaron a hablar. Poco, pero hablan”, destacó la panelista.

Benjamín Vicuña mostró su enojo con la China Suárez por la escolarización de sus hijos en Turquía

A mediados de septiembre, Benjamín Vicuña expresó su malestar tras enterarse por terceros de que sus hijos, Magnolia y Amancio, comenzaron a asistir a una escuela en Estambul sin su conocimiento.

En diálogo con LAM (América TV), el actor chileno denunció que la decisión alteró la rutina de los nenes y resaltó la importancia de la comunicación entre padres en la paternidad compartida.

El artista contó que se sorprendió al conocer la escolarización de sus hijos en Turquía y que la decisión fue tomada sin notificación formal. “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos, yo los llamo todos los días a las 7 am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, sentenció.

Además, el actor explicó que la falta de comunicación generó incomodidad en los nenes y, para protegerlos, decidió canalizar la situación a través de los abogados.

Más allá del conflicto, en aquella oportunidad Vicuña celebró el regreso de Magnolia y Amancio a la Argentina. En sus redes sociales compartió imágenes de un encuentro íntimo con su hija dentro de una sala de cine, mostrando la cercanía y complicidad que mantienen.

