La China Suárez y Benjamín Vicuña habrían logrado una tregua

La China Suárez y Benjamín Vicuña habrían alcanzado un acuerdo que podría asegurar un entendimiento entre ambos, al menos hasta marzo. Su relación había sido cordial, pero se tensó tras un comunicado de la actriz, en el cual criticó al actor por su desempeño como padre.

En el programa "Intrusos" de América, la periodista Karina Iavícoli informó que Vicuña sigue preocupado por la situación de sus hijos, quienes pasan tiempo en Turquía. “Hasta marzo habría paz”, aseguró.

Iavícoli detalló que el acuerdo incluye dos puntos clave: primero, la decisión de no ofrecer declaraciones sobre su situación personal; y segundo, el restablecimiento de la comunicación a través de mensajes de texto, que previamente había sido cortada. “Poco a poco han empezado a hablar”, concluyó la panelista.