Daniela Celis contó cuál es el tratamiento que debe seguir Thiago Medina

Después de más de un mes de ausencia, Daniela Celis regresó al programa de streaming en el que participa y actualizó sobre la recuperación de Thiago Medina, quien sufrió un accidente en moto el 12 de septiembre. Tras 27 días en terapia intensiva, el mediático recibió el alta médica.

En el programa "Patria y Familia" (Luzu), Celis comentó sobre el impacto que la situación tuvo en Medina durante su estancia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. "Los primeros días fueron muy duros; estaba abrumado por los estímulos al salir, entre cámaras y medios. Era como un teatro de Mar del Plata", relató.

Celis destacó que, para prepararlo ante el revuelo mediático, se le comunicó a Medina información de forma gradual, debido a que no recordaba los detalles del accidente. "Contábamos lo que él preguntaba, sin abrumarlo", explicó.

Además, informó que Thiago continuó recibiendo apoyo psicológico durante su recuperación. “Era consciente de lo que pasaba afuera, aunque no sé si entendió completamente la magnitud. Cuando le dieron la opción de salir por la puerta principal o irse tranquilo por atrás, él eligió la primera para agradecer a la gente”, agregó Daniela.