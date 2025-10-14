Julieta Poggio dio a conocer el local que abrirá con su familia

La actriz y bailarina Julieta Poggio anunció su nuevo proyecto empresarial en el programa "El ejército de la mañana" (Bondi) este lunes. Durante la entrevista, donde habló sobre su papel en la obra "Patito Feo", que protagoniza en el Teatro Broadway junto a Guadalupe Devoto, reveló que se unirá a sus padres en un nuevo negocio.

“Voy a ser socia de mis papás. Ellos van a abrir un vivero y yo agregaré un café”, explicó. El establecimiento se llamará "Raiza by julipo" y estará ubicado en Pilar.

Poggio, quien también dirige su marca de maquillaje "SoCute by Juli Poggio", expresó su entusiasmo por invertir en nuevos proyectos: “Me encanta invertir; si no tengo el dinero trabajando, se queda estancado”.