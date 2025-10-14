Viotti a lo Donald Trump: Ordenó desalojar la Recova Ripamonti de instrusos que la usurparon sin miramientos. Todos a la calle

La desición del municipio de no entorpecer la labor de la justicia, como si lo hubiese hecho el kirchnerismo populista, debe ser detacada y celebrada. Los intrusos fueron literalmente tirados a la calle junto a sus cosas. Ahora llegó la hora de dejar de hacer promesas y ponerse a trabajar en serio para recuperar un verdadero monumento historico de la ciudad que lleva años de abandano. Pasaron muchos gobiernos peronistas y nada hicieron, es hora que Viotti no se demore más

Operativo de limpieza y desalojo en la Recova Ripamonti

Este martes, la Recova Ripamonti fue el escenario de un operativo de limpieza y desalojo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con trabajadores municipales y fuerzas de seguridad. La intervención comenzó alrededor de las 12:30, con el ingreso de los agentes al predio para inspeccionar el interior.

Con la autorización correspondiente, el personal municipal comenzó a retirar residuos y objetos acumulados hasta cerca de las 15:00. Para ello, se desplegaron dos camiones recolectores, ocho empleados municipales y efectivos de seguridad, incluyendo cuatro agentes de la GUR y cinco del Cuerpo Guardia Infantería.

El lugar fue vallado hasta la finalización de las tareas de limpieza.

Antecedentes del operativo

El operativo fue resultado de denuncias de vecinos que advirtieron sobre la ocupación del edificio histórico. Imágenes reportadas mostraban ropa tendida y objetos de uso cotidiano en el interior de una estructura clausurada por riesgo de derrumbe. La ocupación se habría extendido durante varios días.

El edificio, bajo resguardo municipal desde abril de 2024, está a la espera del inicio de obras de restauración y refuerzo estructural, con una inversión de más de 600 millones de pesos, aprobada a partir de un Concurso Vinculante de Anteproyectos realizado en 2021. El operativo de este martes tenía como objetivo garantizar la seguridad del sitio y proteger la integridad de este importante patrimonio de la ciudad.