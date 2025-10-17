La desopilante anécdota de Mario Pergolini con Lionel Messi

Este jueves se conmemoraron 21 años del debut profesional de Lionel Messi. Para celebrarlo, el programa "Otro día perdido" de eltrece presentó un informe especial que destacó momentos significativos de la trayectoria del futbolista rosarino.

Después de la emisión, el conductor Mario Pergolini compartió una anécdota sobre su encuentro con Messi. Recordó que presentó un partido en el estadio de River en el que la Selección argentina se despedía, y su única condición para participar fue llevar a su hijo Matías, un apasionado del fútbol, al vestuario para conocer a los jugadores.

El acuerdo se cumplió y Matías tuvo la oportunidad de jugar a la pelota con Messi. Pergolini narró: “Messi le pasaba la pelota, Matías se la devolvía, y luego Messi me la pasaba a mí”.

Sin embargo, el anécdota dio un giro inesperado cuando Pergolini, en un momento de falta de destreza, rompió una ventana. “Messi me miró y me dijo, solo a mí me lo dijo: ‘sos horrible’”, recountó entre risas.

Además, el conductor confesó que no se imagina a Messi como invitado del programa debido a críticas que hizo sobre el jugador antes del Mundial 2022. “Dije un montón de cosas. No puedo borrar lo que hice”, concluyó.