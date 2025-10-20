A días de las elecciones, Pullaro dice que se reunirá con estatales para "revisar la política salarial"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que el Gobierno provincial se reunirá nuevamente con los gremios estatales en las próximas semanas para revisar la política salarial. Esta decisión se produce tras la superación de la inflación respecto a los incrementos salariales acordados en la última paritaria.

“Cumplimos la palabra. Dijimos que si la inflación era superior a la pauta, nos íbamos a sentar a reconocer la diferencia”, declaró Pullaro en una entrevista radial. Según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), en septiembre los precios aumentaron un 2,3%, mientras que el incremento salarial pactado fue del 1%.

El gobernador precisó que las mesas paritarias —que incluyen a estatales, docentes y el sector salud— serán convocadas una vez que se publiquen los datos de inflación de octubre para definir el ajuste correspondiente.

El acuerdo salarial vigente, establecido por el Decreto N° 1876/2025, contempla un aumento global del 7% para el segundo semestre, distribuido entre julio y diciembre, así como sumas fijas no remunerativas para asegurar salarios mínimos de $40.000 netos hasta septiembre y de $70.000 netos a partir de octubre. Pullaro reafirmó el compromiso del Ejecutivo de cumplir con lo acordado.