Wanda Nara fue denunciada por usurpación de marca

Wanda Nara enfrenta una nueva controversia tras ser denunciada por presunta usurpación de marca relacionada con su línea de productos de belleza. El denunciante, Ramiro Rubio, afirma ser el legítimo propietario de las marcas “Wanda Cosmetics” y “W Cosmetics”, las cuales, según sostiene, registró antes de que Nara lanzara su emprendimiento en diciembre de 2021.

Rubio explica que su proyecto comenzó en 2016 con una expareja llamada Wanda y que formalizó el registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en 2021. “Tuve que esperar dos años para que se aprobara, pero tengo todos los comprobantes que acreditan la titularidad”, afirmó en una entrevista con Infama (América).

El empresario intentó resolver el conflicto a través de mediaciones judiciales, aunque solo se presentó la abogada de Nara, Ana Rosenfeld. “Ella usa el mismo nombre y eso nos perjudica. Su fama eclipsa nuestro trabajo. Queremos que cese el uso de la marca o una compensación por los daños”, dijo Rubio, quien reclama USD 350.000 por perjuicios económicos.

Además, señaló que al buscar su marca en internet, los usuarios son redirigidos automáticamente a los productos de Nara: “Cada vez que intentamos vender, terminan comprando los de ella. No podemos competir con su nivel de exposición”.