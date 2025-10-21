Nuevo paro universitario en Rafaela

Ante la falta de acción del Gobierno en la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Federación de Docentes de la UTN (FAGDUT) anunció paros en las 30 facultades regionales y el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico para mañana martes y el miércoles.

El Secretario General de FAGDUT, Ricardo Mozzi, criticó la inacción del Ejecutivo, indicando que "la dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar". Explicó que hoy es el último día para que se promulgue la ley, que ya ha sido aprobada por el Congreso, y cuestionó: "¿Qué más quieren?".

Durante estos dos días, no habrá actividades académicas ni de investigación, tanto presenciales como virtuales, en todas las dependencias de la UTN. Mozzi enfatizó que más de la mitad de los docentes universitarios vive por debajo de la línea de pobreza, mientras el presidente Javier Milei se centra en la deuda en dólares para negocios particulares.

La Ley 27.795 es fundamental, ya que establece que el Gobierno debe convocar a paritarias cada tres meses. José Gabriele, Secretario Adjunto de FAGDUT, consideró "irrisorio" que esta ley sea la única forma de forzar un diálogo con el Ejecutivo y expresó la disposición de la federación a reconsiderar el paro si la ley es promulgada sin condiciones.

Gabriele también instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con responsabilidad este domingo, destacando que, aunque la organización no apoyó a ningún candidato, advirtió que bajo la actual administración, los docentes han perdido el equivalente a seis sueldos.