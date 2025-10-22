Adabel Guerrero confesó a quién hubiera elegido para sus escenas de sexo en En el barro

La llegada de Adabel Guerrero a la segunda temporada de "En el barro" no solo marca un cambio en su carrera actoral, sino que también la llevó a una profunda reflexión personal debido a la presencia de China Suárez en el elenco. En una reciente entrevista con Facundo Ventura en el streaming "Cinco de Copas", Guerrero reveló que, si tuviera la opción de elegir con quién filmar una escena íntima, elegiría a la famosa actriz. “Creo que es la única que me hace dudar de mi sexualidad”, aseguró.

Guerrero describió a China Suárez como una mujer de extraordinaria belleza y personalidad. "Se te caen las lágrimas al verla en persona. Su belleza es asombrosa, y tiene una onda especial, no es solo linda, sino que también es interesante en una conversación", afirmó.

Su participación en "En el barro" representa un giro significativo en su trayectoria, siendo esta la primera vez que filma una escena de sexo. "Me costó mucho", admitió en una entrevista con LAM, donde explicó que su personaje es un rol secundario entre mujeres encarceladas. Reconoció la relevancia de alejarse de los papeles típicos que ha interpretado: “Es una gran oportunidad para explorar algo diferente a lo que estoy acostumbrada”.

Guerrero también subrayó la intensidad de las escenas que debía interpretar, destacando que no son románticas, sino que involucran sexo violento. “La escena no es de amor, es de sexo violento”, puntualizó, manifestando el impacto emocional que le generó.

En cuanto a su vida personal, Guerrero reveló que no le había comentado a su marido, el empresario Martín Lamela, sobre la naturaleza de su papel hasta hace poco. Mencionó que esta decisión fue un prejuicio propio, no una imposición de su pareja, aclarando que él jamás se expresó en contra de sus decisiones profesionales. Además, se identificó con Nazarena Vélez, quien también había expresado su incomodidad sobre las escenas de la serie.

La segunda temporada de "En el barro" promete no solo nuevos personajes y tramas, sino también retos personales y profesionales para sus protagonistas, como lo está siendo para Adabel Guerrero en su debut en escenas de sexo en la pantalla.