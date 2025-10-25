Viotti: “Imaginamos una Rafaela pujante, donde el trabajo y la educación sean motivo de orgullo”

El intendente Leonardo Viotti presidió el acto oficial por el 144° aniversario de Rafaela el 24 de octubre. Durante su discurso, resaltó la importancia de reflexionar sobre los valores que dieron origen a la ciudad, como el trabajo, la educación y la cooperación. “Cada cumpleaños de Rafaela es una oportunidad para comprometernos con el futuro”, afirmó Viotti.

El intendente destacó varios proyectos en ejecución y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. “Cada obra tiene un propósito: mejorar la vida de los rafaelinos. Queremos que los niños y las familias disfruten de la ciudad, y generar más suelo industrial y empleos”, indicó.

Viotti también invitó a los vecinos a involucrarse en el proceso de crecimiento de la ciudad, mencionando que en cada rincón hay obras que generan orgullo. “Construir el futuro implica recordar el pasado y esforzarse en el presente”, subrayó.

Sobre el futuro de Rafaela, el intendente se mostró optimista y afirmó que el desafío es mantener el espíritu emprendedor de la ciudad. “Imaginamos una Rafaela pujante, donde el trabajo y la educación sean motivo de orgullo”, aseguró.

Finalmente, Viotti enfatizó la necesidad de convertir a Rafaela en una ciudad más grande, señalando que “con esfuerzo, trabajo y educación, seguiremos creciendo y sintiendo orgullo por nuestra ciudad”.

En el marco del aniversario de Rafaela, la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” organizó el concierto “Sinfonía Stereo”, que se llevó a cabo el 23 de octubre en el Cine Teatro Belgrano, con entradas agotadas. Más de cincuenta músicos de la Orquesta de Cámara “Remo Pignoni”, junto a cantantes invitados, reinterpretaron clásicos de Soda Stereo y Gustavo Cerati en un formato sinfónico, combinando elementos del rock argentino con el lenguaje orquestal.

El intendente Leonardo Viotti estuvo presente y dirigió unas palabras al público, destacando la importancia de avanzar en el desarrollo de la ciudad: “Celebramos 144 años de historia y es un orgullo estar aquí, disfrutando de buena música y recordando nuestra identidad como rafaelinos. Estamos transformando la ciudad con obras significativas que representan nuestro futuro juntos”, afirmó.

Viotti también enumeró varios proyectos en curso, incluyendo la renovación de la Plaza 25 de Mayo, la recuperación de la Recova Ripamonti, y la construcción de un nuevo velódromo y un microestadio para 2.900 personas, entre otros.

Concluyó su discurso enfatizando el carácter laborioso y resiliente de la ciudad: “No somos la ciudad de la furia; somos la ciudad del trabajo y del futuro”.

Festival de Fuelles

Como parte de las celebraciones, el sábado 25 de octubre a las 19:30 se llevará a cabo el Festival de Fuelles en la sede de la Escuela Municipal de Música, situada en Merlo 555. Este evento reunirá a intérpretes, alumnos y docentes en una noche dedicada al acordeón y al bandoneón. El bono contribución para asistir es de $3.000 para mayores de 15 años, y los estudiantes recibirán cuadernos por su participación.

Estas actividades son parte de la agenda cultural organizada por la Municipalidad de Rafaela, en colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura, para conmemorar el aniversario de la ciudad y promover la formación artística impulsada por la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”.