Qué alimentos se deben evitar antes de un vuelo

Los problemas digestivos son comunes antes y durante los vuelos, a menudo causados por alimentos, cambios en la rutina alimentaria y el estrés del viaje. Claudio Plá, psiquiatra y psicoanalista con 30 años de experiencia en tratar la fobia a volar, ofrece recomendaciones sobre qué alimentos consumir para minimizar el malestar digestivo.

Alimentación antes del vuelo

Plá sugiere llegar al avión sin hambre y haber realizado la digestión, prefiriendo hidratos de carbono como pasta, arroz o dulces. “Es recomendable mantener la glucemia alta y evitar alimentos de difícil digestión como frituras y picantes. Un snack ligero, como una barra de cereales, puede ser útil”, dice el experto.

Carlos Waldbaum, gastroenterólogo, advierte sobre los efectos de la presión en la cabina: “La diferencia de presión puede afectar el sistema digestivo, así que es mejor limitar alimentos fermentativos y bebidas gaseosas”.

Consideraciones para niños y adultos mayores

Waldbaum destaca la importancia de ofrecer a los niños alimentos bajos en grasas y evitar excesos de azúcar que puedan alterar su sueño. Para los adultos mayores, sugiere evitar alimentos muy salados que pueden causar hinchazón.

Hidratación y bebidas

Contrario a la creencia popular, el consumo de bebidas gaseosas puede causar malestar en vuelo. Plá recomienda mantenerse hidratado con agua: “Al menos un vaso por hora es ideal”. Evitar el alcohol y el café en exceso también es clave, ya que pueden contribuir a la deshidratación y al jet lag.

Comida a bordo

La comida de avión es típicamente baja en picante y riesgos digestivos. Se aconseja elegir opciones conocidas para evitar sorpresas desagradables. Sin embargo, la manipulación y el almacenamiento de los alimentos pueden ser preocupantes, especialmente para personas con sistemas inmunes comprometidos.

Estrategias durante el vuelo

Para mejorar la comodidad, Plá recomienda ir al baño antes de que se retire el servicio de comida, evitando así largas colas durante turbulencias.

Prevención de trastornos digestivos

Los trastornos como diarrea y estreñimiento son comunes en viajes aéreos. Los CDC sugieren consumir solo alimentos cocidos y calientes, evitar bufés, y beber líquidos sellados para prevenir problemas gastrointestinales. Para indigestión, se aconseja elegir comidas seguras y no abusar en la cantidad.

Los expertos también aconsejan una buena hidratación antes y durante el vuelo, enfatizando la importancia de una alimentación liviana y fácil de digerir, como frutas y verduras, mientras se evitan grasas y comidas muy saladas.

En resumen, una adecuada preparación alimentaria y de hidratación puede hacer la diferencia entre un vuelo cómodo y uno lleno de molestias digestivas.