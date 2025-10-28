El Gobierno oficializó el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados de la ANSES

El Gobierno oficializó que pagará en noviembre un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mimimo y que liquidará la ANSES.



El refuerzo se suma al aumento de 2,1% que rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Así, en noviembre, la jubilación mínima más el bono alcanzará a $403.150,65.

La medida fue formalizada este martes por el decreto 771, publicado en el Boletín Oficial. La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

Aumento y bono ANSES: cómo quedarán los haberes de los jubilados en noviembre

Con el aumento de 2,1% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarán los siguientes montos:

Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán $403.150,65.

Titulares de pensiones no contributivas (PNC) percibirán $303.251,24.

Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirán $336.520,51.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en noviembre

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en noviembre de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $333.150,65;

La jubilación máxima: $2.241.788,48;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $266.520,51;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $233.251,24;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $152.401,22.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde noviembre 2025

La AUH y otras asignaciones quedarían desde noviembre de la siguiente manera, dada la inflación de 2,1% en septiembre que reportó el INDEC.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83.

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $59.862,25 para el primer escalón de ingresos.

