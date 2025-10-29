Tamara Báez reveló el motivo de su internación

Tras días de especulaciones, la influencer Tamara Báez compartió en sus redes sociales los motivos de su reciente internación. Báez se sometió a una cirugía estética de levantamiento de glúteos brasileño (BBL), un procedimiento que combina liposucción y transferencia de grasa. “Me puse bury, me saqué un poco de allá y de acá”, anunció junto a una imagen que muestra su figura posterior, enfundada en una faja de compresión.

En publicaciones anteriores, la expareja de L-Gante había compartido imágenes desde la clínica y, el martes, actualizó a sus seguidores sobre su recuperación, que ha transcurrido sin dolor, aunque con una faja incómoda. “Por suerte salió todo bien”, indicó, mientras mostraba una foto desde su cama en la clínica.

La noticia de la cirugía se conoció el fin de semana cuando Báez, vista con bata de quirófano y acompañada por su pareja Thiago Martínez y su hija Jamaica, publicó: “Domingo de tuneada”. El lunes, documentó su regreso a casa con una serie de selfies y momentos cotidianos.

En medio de su recuperación, Báez también abordó su relación con Martínez. Poco después de anunciar su separación el 9 de agosto, la pareja oficializó su reconciliación, disipando dudas sobre su situación. En una reflexión compartida, la influencer destacó que han aprendido de su experiencia y enfatizó la importancia del diálogo en esta nueva etapa.

La comunidad digital de Báez reaccionó rápidamente a sus novedades. Entre los mensajes, un seguidor bromeó sobre la colaboración de ambos en terapia psicológica, a lo que ella respondió con humor, reafirmando su cercanía con el público.

Adicionalmente, Báez desmintió rumores sobre una posible reconciliación con L-Gante y aseguró que su hogar, donde vive con su hija, es de su propiedad, resaltando los esfuerzos personales que implicó su remodelación. En esta nueva fase, la influencer ha decidido priorizar su bienestar y relaciones honestas.