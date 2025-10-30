Romina Diez comienza a asfaltar el camino para 2027

Por Jorge Levin

Pullaro apostó por "Provincias Unidas", y la jugada le salió mal. Se alió al peronismo de Llaryora y Schiaretti en una alianza un poco rara que algunos radicales no terminan de digerir, y solo sacaron un puñado de votos en las últimas elecciones del domingo pasado. Ahora, al gobernador de Santa Fe le queda la difícil tarea de reconstruir su desdibujada imagen.

Los libertarios han avanzado mucho, y algunos sostienen que la avanzada es imparable. Romina Diez aparece en el horizonte como quien va a pretender ser la próxima gobernadora de Santa Fe: tiene todo para lograrlo, y si el gobierno de Milei transita estos próximos dos años sin sobresaltos, con una economía tranquila y sacando las leyes laborales e impositivas que se trazó como objetivo, sin duda alguna, el futuro del país es libertario y Santa Fe no será la excepción.

Las principales ciudades de la provincia también van por un camino similar. La ciudad de Rafaela quizá sea uno de los mayores ejemplos. El actual intendente, Leonardo Viotti, desde que asumió, ha hecho todo mal, y en las últimas elecciones, la performance de sus candidatos fue decepcionante. En las elecciones para elegir concejales y, a pesar de contar con todo el aparato del gobierno municipal, su candidato, Scavino, hizo un muy flojo papel, y en esa oportunidad ganó el peronismo, con un excelente desempeño del candidato libertario Fabricio Dellasanta, quien, tras ser electo concejal junto a Milagros Zafra, potenció su figura hasta lugares inimaginables hasta hace muy poco tiempo. Hoy, pocas personas ponen en duda que Dellasanta tiene serias aspiraciones a ser el próximo intendente de la "Perla".

Volviendo al espacio provincial, Pullaro ha sabido dilapidar todo lo logrado a fuerza de medidas impopulares e innecesarias. Hay quienes dicen que ya tiene el "boleto picado" y piensa en otro lugar para 2027. En Argentina, dos años son mucho, pero si el país se encamina, a Pullaro le va a resultar muy difícil salir airoso en 2027, y Romina Diez asoma como la persona indicada para sucederlo y ocupar el sillón máximo de la Casa Gris.