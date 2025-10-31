Juana Repetto contó cómo es la relación con su expareja mientras esperan un hijo juntos

Juana Repetto anunció a fines de agosto que está esperando un hijo de Sebastián Graviotto, a pesar de haberse separado meses atrás. La influencer aclaró que su relación con Graviotto se mantiene en buenos términos, pero no hay planes de reconciliación.

Este jueves, Repetto abrió una caja de preguntas en redes sociales y recibió consultas sobre la implicación de Graviotto en su embarazo. Una usuaria preguntó si él estaba presente en los controles médicos, a lo que Juana respondió que estuvo de viaje por trabajo, pero pudo asistir a la última cita.

Otro usuario indagó si Graviotto la acompaña durante el embarazo. Juana explicó que, debido a su trabajo, él está frecuentemente fuera de Buenos Aires, aunque se esfuerza por estar presente cuando puede. Actualmente, ella ha reducido su actividad física y Graviotto ha estado visitándola más a menudo para apoyarla.

"No lo van a ver nunca en los meses que no está", advirtió Repetto, enfatizando la naturaleza intermitente de su relación. “Cuando está, está. Cuando no está, no está”, resumió. Al concluir, señaló que así ha funcionado su vínculo: "Es su realidad, fue nuestra realidad y será nuestra realidad".