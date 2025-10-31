Quién es Meri Deal, la cantante que estuvo junto a Franco Colapinto en el VIP de un boliche

En las últimas horas, un video que circula en redes sociales muestra a Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, muy cerca de Meri Deal, cantante del grupo uruguayo Toco para vos, en un boliche en México.

Meri Deal, cuyo nombre completo es María Inés Deal Herrán, nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Desde temprana edad mostró interés por la música, estudiando canto, piano y guitarra en el colegio The British Schools. En 2013, se unió a Toco para vos, ganando popularidad en Uruguay y países como Argentina, Chile y Paraguay con temas como “Solo Necesito”.

En febrero de 2019, hizo su debut como solista abriendo el concierto de Ed Sheeran en Montevideo. Desde entonces, ha firmado con sellos internacionales, se mudó a Ciudad de México y lanzó su primer álbum solista, Amores Náufragos, en 2023. Su estilo musical combina pop latino con reguetón y otros géneros, reflejando su formación y curiosidad artística.

Los rumores sobre un posible romance entre Colapinto y Deal surgieron después de que el piloto fuera visto en actitud cercana con la cantante en un VIP de la discoteca. Durante el programa LAM (América), el panelista Pepe Ochoa relató que la pareja coqueteó tras el evento, destacando que ambos compartieron la noche abrazados y fueron vistos juntos saliendo del lugar.

El conductor Ángel de Brito interrogó a Ochoa sobre los detalles del encuentro, quien describió la dinámica entre ellos como "timidones" al inicio, pero posteriormente más cercanos, culminando en un beso. Las imágenes y videos del encuentro continúan generando especulaciones sobre su relación.