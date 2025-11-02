Otra vergüenza de Provincias Unidas: Dudas sobre si Gisela Scaglia asumirá como diputada

Un dirigente del frente Provincias Unidas, que prefirió mantener su identidad en reserva, reveló que la presidente del PRO en Santa Fe, Gisela Scaglia, “no estaría siendo atendida por propios ni ajenos” desde la noche de las elecciones. Esto ha alimentado rumores sobre su posible decisión de no asumir la banca nacional que logró en las elecciones, eligiendo en cambio permanecer en la Vicegobernación. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente ni por la Casa Gris ni por el PRO, lo que complica aún más la situación interna del partido.

La misma fuente indica que la coalición llevó a cabo una de las campañas más costosas en la historia de las legislativas santafesinas, enfocándose en establecer un “escenario de tercios” mediante una significativa inversión en publicidad. Sin embargo, la derrota en las urnas ha generado tensiones y responsabilidades entre los equipos de comunicación, de estrategia territorial y las cúpulas partidarias.

Paralelamente, este medio ha recibido denuncias sobre la entrega de bolsones y dinero a cambio de votos. Ha circulado un video grabado el mismo día de la elección, en el que una mujer orienta a electores a marcar un número, tomar una foto de la boleta y luego retirar el dinero y un bolsón.

Con un desempeño electoral insatisfactorio, un gasto elevado y una aparente desconexión entre el comando central y sus aliados, la fuente concluye: “Lo que se firmó como un acuerdo millonario terminó en facciones”. En este contexto, la decisión de Scaglia sobre su futura actuación en el Congreso es crucial para intentar restablecer la cohesión dentro del partido.